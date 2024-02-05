Анастасия Мельникова купила дочке квартиру стоимостью более 6 миллионов рублей

Анастасия Мельникова ранее признавалась, что дочка Мария стала для нее смыслом жизни. Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» всегда старалась ей посвящать свободное время. Сейчас ее наследнице уже 21 год. Однако она отказывается съезжать от мамы, которая живет в просторной квартире в центре Санкт-Петербурга.

Примечательно, что актриса недавно купила ей роскошную квартиру. По некоторым данным, недвижимость обошлась ей в сумму более шести миллионов. Звезда хотела, чтобы Мария начала жить самостоятельно. Но наследница не хочет пока лишаться комфорта, к которому привыкла.

«Мама уходит на работу, я тоже ухожу на работу, учебу. Когда-нибудь выйду замуж и уеду. Зачем торопить этот момент, если нам так пока хорошо?» — пояснила она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

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К слову, Мельникова переживает за дочку. Она отметила, что теперь женихи интересуются не только ее наследницей, а хотят заполучить ее богатое наследство. Но пока у Марии нет второй половинки. Она тоже строит карьеру в кино.