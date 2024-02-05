Дочка Ксении Раппопорт призналась, что ее обвиняли в блате: «Было тяжело и обидно»

Ксения Раппопорт уже около двух лет живет в Италии. Она лишь ради заработка приезжает в России. Но недавно из-за высказываний актрисы разгорелся скандал. Артистка стала критиковать страну.

При этом ее дочка Аглая Тарасова активно снимается в российском кино. Она недавно предстала в фильме «Холоп-2» с Милошем Биковичем. 29-летняя актриса в интервью призналась, что ее регулярно упрекали в том, что она попала в кино по блату благодаря своей знаменитой маме.

«Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования и так далее. Много лет было тяжело и обидно. Я расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Но с возрастом прошло», — пояснила она, пишет Собака.Ru.

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По словам Аглаи, она уже в 17 лет стала сниматься. Тогда мама настояла, чтобы она приехала к ней в Эстонию. Раппопорт только родила дочку Софию, поэтому ей нужна была помощь. Тарасова приглядывала за сестрой, когда артистка работала. Тогда ее заметили и стали снимать в кино. А вот профессинальное образование Аглая не получила.