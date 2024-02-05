Бывший муж Бородиной Омаров сделал предложение возлюбленной в Таиланде

Курбан Омаров недавно отправился отдыхать в Таиланд со своей возлюбленной Валерией. Оказалось, что бизнесмен решился на важный шаг в своей жизни. 5 февраля он поделился новыми фото.

Бывший муж Ксении Бородиной сделал предложение руки и сердца избраннице. Он встал на одно колено среди пальм и предложил кольцо. Блондинка в белоснежном наряде стояла перед ним. Она была удивлена. Валерия в знак согласия поцеловала предпринимателя.

«Теперь когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене я спрашиваю: "Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?"» – написал он в соцсети.

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Некоторые поклонники поздравили пару. Но нашлись и хейтеры, которые не верят в искренность Омарова. Напомним, что шесть лет он был в браке с Бородиной. Они развелись в 2021 году. Позже бывшие супруги стали обвинять друг друга в изменах. Теперь телеведущая разрешает экс-мужу видеться с дочкой Теоной, а вот знакомить малышку с его новой невестой не позволяет.