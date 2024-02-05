Киркоров снизил гонорар за выступления на 4,5 миллиона рублей и упростил райдер после вечеринки Ивлеевой

Филипп Киркоров недавно уехала в США. У него возникли проблемы после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Он теперь не дает концерты, так как они отменились, а на телевидении ему объявили бойкот. Друзья утверждают, что артист скоро вернется в России.

Также стало известно, что теперь он снизил свой гонорар за выступления и упростил райдер. Если раньше Киркоров приезжал на корпоративы за 150 тысяч долларов, то теперь готов приехать за 100 тысяч долларов, а это почти на 4,5 миллиона рублей меньше, чем раньше.

В его райдере остался минимум: зеркало в пол, фруктовая корзинка, кола, мясная/сырная/хлебная нарезка, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт. Также он готов в качестве бонуса включить в свое выступление подтанцовку.

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На это Филипп Бедросович идет, так как его заработок упал вместе со спросом. Также у него проблемы с налоговой. Певец недавно задолжал восемь миллионов рублей, пишет Mash.