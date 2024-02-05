Гордон иронизирует после скандала с Кологривым: «Решили, что я умер»

Скандал в эфире Первого канала с Александром Гордоном и Никитой Кологривым оброс массой домыслов. После того, как актер демонстративно покинул студию после перепалки с ведущим, стало известно, что Гордону потребовалась помощь врачей.

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Однако, дальнейших комментариев о произошедшем телеведущий не предоставил. Журналисты «Фонтанки» тем не менее смогли выяснить, как обстоят дела у Гордона, правда, разговаривать с прессой он не горел желанием. И принял звонок репортера за чей-то другой, проговорившись о главном.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как «убил» Кологривого», — иронично прокомментировал ситуацию Гордон.

Но как только выяснилось, что он обознался, сразу же закончил разговор. Кологривый также пока не спешит комментировать случившееся.