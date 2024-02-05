Спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Ярославле

Пьесу «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Ярославле. Актеры должны были выйти на сцену КЗЦ «Миллениум» 26 февраля, но активисты возмутились и создали обращение в Минкульт области с просьбой убрать это мероприятие.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Общественников возмутила позиция актеров и место их жительства. Людей не устраивает, что звезды живут за границей, а деньги зарабатывают тут. К тому же, припомнили негативное мнение Раппопорт о происходящем на востоке Европы.

К слову, Серебряков давно вернулся в Россию из Канады, где жил несколько лет с семьей. Сейчас актер работает на родине и занимается благотворительностью. А вот Раппопорт много лет назад переехала в Италию. И периодически приезжает в Россию на заработки, а в Европе поддерживает отношения с беглыми звездами, оскандалившимися после февраля 2022 года.

По материалам сайта KP.RU