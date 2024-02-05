Влад Топалов уступил победу на шоу «Выжить в Самарканде» сопернице

На шоу «Выжить в Самарканде» у звезд начались первые потери. Команду знаменитостей покинул Влад Топалов. Причем, сделал это по собственной воле, уступив победу сопернице.

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Во втором выпуске Топалов вновь отправился на испытание на вылет – так решила его команда. Но смог превзойти оппонентку, участницу Марину из команды поклонников. Правда, девушка так растрогала его своей искренностью, что он принял неожиданное для себя и всех остальных решение – уступил ей возможность продолжить игру, а сам покинул проект вместо нее.

По правилам шоу, Марина заняла место Влада в команде звезд. И знаменитости опешили, когда увидели соперницу Топалова у себя в лагере - это произошло уже в новом выпуске проекта.