Лера Кудрявцева встала на защиту Кати Лель: «Вы реально думаете, что мы во Вселенной одни?»

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в защиту Кати Лель относительно утверждений певицы про пришельцев. Как не раз откровенничала исполнительница хита «Мой мармеладный», у нее был контакт с представителями внеземных форм жизни, и именно они лишили ее нескольких зубов. И это становилось поводом для насмешек в Сети в ее адрес.

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Кудрявцева же убеждена, что смеяться над Лель неправильно. И объяснила свою точку зрения на этот счет.

«А вы реально думаете, что мы во Вселенной одни? Ну, то есть, если задуматься о разуме, форме, энергии и бесконечной Вселенной? Ну, то есть, во всей этой бесконечной Вселенной только наш маленький шарик под названием «Земля» имеет разумную форму жизни?» - высказалась в своем Telegram-канале теледива.

Кудрявцева подвергла сомнению убеждение, что в бесконечной Вселенной мы и инфузории туфельки - одни-единственные обитатели.