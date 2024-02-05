Актриса Катерина Ковальчук после расставания с Гариком Харламовым покинула Россию. Как сообщает сайт KP.RU, звезда сериала «Гусар» уехала в США. Причем за океаном она оказалась еще месяц назад.

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Стало известно, что Ковальчук уже посетила Нью-Йорк, Кентукки, а теперь находится в Лос-Анджелесе. Про Харламова и не вспоминает. О расставании сообщил комик, а не она.

Пара была вместе с 2020 года, у них начался служебный роман на съемках сериала «Гусар». Поклонники предполагают, что расставание произошло из-за разных взглядов на свадьбу – Харламов не раз признавался, что не собирается жениться, а Ковальчук хотела бы семью и ребенка.