«Как в сельском клубе»: Пугачева и Галкин* вызвали негодование у россиян своими танцами на концерте Орбакайте

Алла Пугачева после отдыха на Кипре вернулась в Израиль. Она в основном занимается воспитанием детей Лизы и Гарри. Двойняшкам уже по 10 лет. Также певица видится с друзьями, которые то и дело появляются в Тель-Авиве.

А вот ее муж Максим Галкин* продолжает гастролировать. Недавно ряд его концертов отменились, но он приехал в Австралию, где выступает для публики. А 4 февраля в Сети появилось видео, на котором он и Алла Борисовна появились на концерте Кристины Орбакайте.

Неизвестно, где была сделана съемка. По одним данным, дочка певицы выступила в Израиле. По другой информации, кадры были сделаны еще в 2018 году в Юрмале. Кристина была в черном мини-платье с пайетками и разными вставками. Лук дополнили перчатки и шляпка. Она исполняла свои хиты.

Пугачева облачилась в джинсы скинни и майку черного цвета. Ее лук дополнила рубашка и кепка. Она была в кроссовках, поэтому стала танцевать с мужем. Галкин* даже встал на колено, чтобы вручить букет Орбакайте.