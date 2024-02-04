«Как в сельском клубе»: Пугачева и Галкин* вызвали негодование у россиян своими танцами на концерте Орбакайте

Алла Пугачева после отдыха на Кипре вернулась в Израиль. Она в основном занимается воспитанием детей Лизы и Гарри. Двойняшкам уже по 10 лет. Также певица видится с друзьями, которые то и дело появляются в Тель-Авиве.
А вот ее муж Максим Галкин* продолжает гастролировать. Недавно ряд его концертов отменились, но он приехал в Австралию, где выступает для публики. А 4 февраля в Сети появилось видео, на котором он и Алла Борисовна появились на концерте Кристины Орбакайте.
Неизвестно, где была сделана съемка. По одним данным, дочка певицы выступила в Израиле. По другой информации, кадры были сделаны еще в 2018 году в Юрмале. Кристина была в черном мини-платье с пайетками и разными вставками. Лук дополнили перчатки и шляпка. Она исполняла свои хиты.
Пугачева облачилась в джинсы скинни и майку черного цвета. Ее лук дополнила рубашка и кепка. Она была в кроссовках, поэтому стала танцевать с мужем. Галкин* даже встал на колено, чтобы вручить букет Орбакайте.
Поклонники были удивлены тому, что Орбакайте выступила в очень скромном зале. Другие посчитали танцы Примадонны с супругом странными. Певица с тредом передвигалась. В этом году она отметит свое 75-летие.
«Как же Пугачева скучает по народному признанию, по славе, если на каждом чужом концерте лезет поближе к сцене», – высказалась пользователь Наталья.
«Да, Алла уже не та. Жалко ее, не о такой старости она мечтала», – посчитала Виктория.
«Она дает концерт. Мама вышла А что тут такого? В чем преступление?» – заступилась пользовательница L.
«Испанский стыд» – заявила Светлана.
«Уже старенькая Алла, видно как ей тяжело, но дочку надо поддержать. Такая обстановка, а они танцуют», – сказала OxanaFF.
«Что за сцена малюсенькая! Как в сельском клубе. Теперь ее удел таков!» – отметила JuliaT.
Алла Пугачева и Максим Галкин редко видятся с Кристиной Орбакайте. Фото: соцсети borysovna1504
Добавим, что недавно Орбакайте ездила в США. Там у нее в школе учится дочка Клавдия. Но певица планировала приехать в Россиию и устроить гастрольный тур. Однако ее концерты стали отменяться один за другим. Концертный директор певицы Александр Качан заверил, что не понимает, что происходит.
Он отметил, что у артистки нет американского гражданства, как утверждают некоторые злопыхатели. Но все же у нее отменены концерты в Улан-Удэ. А также могут не состояться выступления в Новосибирске.
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А так как в марте у Пугачевой будет юбилей, поклонники ждут, устроит ли она праздник. Певица уже давно не дает концертов. Однако она ранее не исключала, что выступит на круглую дату. Но это было до того, как артистка переехала жить за границу.
Осенью 2023 года она приезжала в Москву на несколько дней. По слухам, Алла Брисовна записала в студии несколько песен для личного пользования. Это воодушевило ее фанатов, которые мечтают услышать новые хиты. При этом голос Примадонны уже не такой как в молодости.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева в Израиле устраиваит праздники для своих детей. Фото: соцсети Максима Галкина*