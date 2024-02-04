Певица Алла Пугачева устроила танцы с Максимом Галкиным* на концерте Кристины Орбакайте

Алла Пугачева не так давно вернулась в Израиль. Она с семьей всего несколько месяцев провела на Кипре, где у нее есть роскошное жилье на побережье. Певица занимается двойняшками Лизой и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* обычно гастролирует, чтобы заработать деньги. Но 4 февраля в Сети появилось видео, на котором Примадонна веселится на концерте своей старшей дочки Кристины Орбакайте.

Она поднялась к ней на сцену с мужем. Кристина была в черном мини-платье с блестками и вышивкой. На ее голове была маленькая алая шляпка. Пугачева подчеркнула стройность, надев джинсы скинни и черную майку с курткой-рубашкой. Лук дополняли кепка и кроссовки.