Певица Алла Пугачева устроила танцы с Максимом Галкиным* на концерте Кристины Орбакайте

Алла Пугачева не так давно вернулась в Израиль. Она с семьей всего несколько месяцев провела на Кипре, где у нее есть роскошное жилье на побережье. Певица занимается двойняшками Лизой и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* обычно гастролирует, чтобы заработать деньги. Но 4 февраля в Сети появилось видео, на котором Примадонна веселится на концерте своей старшей дочки Кристины Орбакайте.
Она поднялась к ней на сцену с мужем. Кристина была в черном мини-платье с блестками и вышивкой. На ее голове была маленькая алая шляпка. Пугачева подчеркнула стройность, надев джинсы скинни и черную майку с курткой-рубашкой. Лук дополняли кепка и кроссовки.
Она не стала петь в дуэте, но исполнила танец вместе с супругом. Певица с трудом передвигала ноги. А вот Галкин* даже встал на колено, чтобы вручить букет Орбакайте. К слову, ранее знакомые звезды признавались, что Аллу Борисовну уже много лет мучают проблемы с ногами, и такие выступления ей теперь явно не по возрасту.
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Неизвестно, когда была сделала запись. В СМИ стали писать, что Кристина дала концерт в Израиле накануне. Однако в это время Максим* находился в Австралии, где у него проходит тур. По другим данным, видео сделано в 2018 году в Юрмале.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева, Максим Галкин* и Кристина Орбакайте провели время вместе. Фото: соцсети borysovna1504