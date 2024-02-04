Жора Крыживников не стал исключать, что снимет продолжение сериала «Слово пацана»: «Думали сделать три сезона»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» произвел фурор. Его продолжают обсуждать, хотя с момента выхода финала прошло больше месяца. Актеры, снявшиеся в картине о молодежных группировках в Казани, переживают волну славы. Теперь фанаты ждут, будет ли сниматься второй сезон.

Многие мечтают увидеть продолжении истории. Жора Крыжовников дал интервью, в котором раскрыл многие секреты съемок сериала. Он признался, что досьемки у них были с первой серии. Режиссер считает, что это признак профессионализма. Даже финал он в итоге переснял, так как первый результат ему не понравился.

Также Жора не стал исключать, что состоятся съемки продолжения этого проекта.

«Да, мы изначально думали сделать три сезона «Слова пацана». Потому что 1989, 1991 и 1993 года разительно отличаются друг от друга. Разные миры. Как только появились коммерсы, люди вышли торговать на улицу», – отметил режиссер.

Он отметил, что есть истории казанских группировок, которые пришли в Москву и Санкт-Петербург. Однако пока Крыжовников решил взять паузу. Он признался, что виделся со сценаристом Андреем Золотаревым и обсудили версии, как могут развиваться события.

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