Актер Минекаев из «Слова пацана» высказался о Кологривом: «Всех слил в унитаз»

Рузиль Минекаев прославился после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл Марата, который состоит в молодежной группировке в Казани. Примечательно, что теперь у него огромное количество поклонниц.

Актер признался, что ему порой неловко. Он отметил, что общается только со своей женой Азизой Бекмановой. У них растет годовалый сын, который он посвящает свободное время.

В интервью Надежда Стрелец отметила, что недавно Никита Кологривый сделал несколько громких заявлений. В том числе он был недоволен тем, что его молодые коллеги по сериалу задрали цены за рекламу и участие в съемках. Актер подозревает, что они начинают страдать звездной болезнью.

«Я поздно узнал о его интервью. Только после того, как пошли слухи, что Кологривый всех просто слил в унитаз. После этого я посмотрел два интервью. У меня не вызвало это каких-то негативных эмоций. Окей, он так считает. Но это он так считает, хорошо, имеет право абсолютно», – высказался Минекаев для YouTube-канала Надежды Стрелец.

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При этом он отметил, что Никита отлично сыграл свою роль в сериале «Слово пацана». Рузиль признался, что у него близкое общение сложилось с Леоном Кемстачем, которому 14 лет. Он заверил, что даже не заметил разницу в возрасте.