Слава Копейкин признался, что после съемок в сериале «Слово пацана» его гонорар увеличился в 2,5 раза

Слава Копейкин признался, что в 25 лет у него только начался взлет в карьере. Роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» помогла ему проснуться известным. Актер в интервью Лауре Джугелии признался, что теперь ему предлагают много новых проектов. Он намерен сниматься и дальше в кино.

При этом артист заверил, что не страдает звездной болезнью. Он мечтает поехать в Италию, так как за гранцей он практически не бывал. Также Копейкн хочет заработать на квартиру, машину и обеспечить своих родителей.

«Кто-то говорил, что у тебя гонорар за съемочный день стал 100 тысяч рублей. Это около того?» – уточнила Лаура.

«Да, плюс, минус», – ответил актер.

Тогда его спросили, как сильно вырос заработок после съемок в сериале Жоры Крыжовникова.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».