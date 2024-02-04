Слава Копейкин признался, что после съемок в сериале «Слово пацана» его гонорар увеличился в 2,5 раза

Слава Копейкин признался, что в 25 лет у него только начался взлет в карьере. Роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» помогла ему проснуться известным. Актер в интервью Лауре Джугелии признался, что теперь ему предлагают много новых проектов. Он намерен сниматься и дальше в кино.
При этом артист заверил, что не страдает звездной болезнью. Он мечтает поехать в Италию, так как за гранцей он практически не бывал. Также Копейкн хочет заработать на квартиру, машину и обеспечить своих родителей.
«Кто-то говорил, что у тебя гонорар за съемочный день стал 100 тысяч рублей. Это около того?» – уточнила Лаура.
«Да, плюс, минус», – ответил актер.
Тогда его спросили, как сильно вырос заработок после съемок в сериале Жоры Крыжовникова.
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«В 2,5 раза. Мы с агентом так решили. Мне кажется, что это не какое-то сумасшедшее повышение. Будь я дурачком, то заявил: "Все, я звезда мирового масштаба, платите мне пять миллионов рублей, не меньше".
Я понимаю, что я ста более востребованным и повышать нужно. Я не буду лукавить, что мы закопейки работаем, за идею. Любая работа должна оплачиваться. Я учился, я стремился, я все для этого делал», – высказался Слава в YouTube-канале FameTime.