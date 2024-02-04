Телеведущая Ксения Собчак впервые стала брюнеткой: «Людмила Прокофьевна вайб»

Ксения Собчак давно имеет имидж блондинки с острым языком. В молодости она даже снялась в шоу «Блондинка в шоколаде». Примечательно, что 4 февраля телеведущая неожиданно предстала с новым цветом волос.
Она впервые перекрасилась не в русы, а в брюнетку. Журналистка надела блузку в цветочек, серый костюм и пальто шоколадного оттенка. Очки с причудливой оправой завершали образ.
«Никогда не хотела стать темнее, чем есть, но ради дела - стала!» – написала она.
«Людмила Прокофьевна вайб in town», – добавила звезда.
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Напомним, что ранее Собчак стала носить более броские образы. Тогда Ксения Бородина подвергла критике ее стиль. Она отметла, что ей всегда шли луки в стиле Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа».
Ксения Собчак стала брюнеткой. Фото: соцсети Ксении Собчак