Актер Копейкин из сериала «Слово пацана» вспомнил, как познакомился с Янковским на съемках: «Мы все переживали»

Слава Копейкин в конце 2023 года проснулся знаменитым. Он снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на Асфальте». Актер исполнил роль Турбо. В интервью Лауре Джугелии он признался, что получил роль случайно, так как ее должен был играть другой артист, но он не смог в последний момент. В итоге теперь у него много предложений по работе.

Он заверил, что не испытывает звездной болезни. Копейкин признался, что некоторых коллег по съемкам знал раньше, а с кем-то познакомился только на проекте. Так Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму, он знает, так как они учились в ГИТИСе. А вот с Леоном Кемстачем и Рузилем Минекаевым знакомство случилось на первой смене съемок.

«Мы сначала начали сниматься, потом обедать вместе, сидеть друг у друга в вагончиках, тусоваться, в отелях пересекаться. Постепенно мы все очень сдружились. Потом Ваня Янковский пришел. Это уже переросло в близкую симпатию коллег. Это было очень приятно. Хотя мы все переживали. Блин, сейчас Ваня Янковский придет. Он наверное артист большой из такой плеяды. А он пришел и сразу: "Здарова, как ты, че ты? Пойдем, покурим!" И тут все, погнали. Мы сдружились. Даже потом в Моксе виделись. Общаемся, обсуждаем какие-то новости нашумевшие», – поделился Копейкин в YouTube-канале FameTime.

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Он добавил, что обрел вторую семью. Актер отметил, что коллеги по сериалу стали для него важными людьми.