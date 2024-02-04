Актер Минекаев рассказал о съемках поцелуя с дочкой Пересильд в «Слове пацана»: «Я испытывал дискомфорт»

Рузиль Минекаев сыграл Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Примечательно, что его популярность мгновенно выросла. Если сначала у него было полторы тысячи подписчиков в соцсетях, то теперь их 1,7 миллиона.

В беседе с Надеждой Стрелец он признался, что теперь не может спокойно приезжать к родным, так как незнакомые люди приходят даже ночью, чтобы сделать с ним фото. Актер также отметил, готов на любые съемки, кроме очень откровенных. В сериале у него был поцелуй с Айгуль, которую сыграла дочка Юлии Пересильд Анна.

Недавно актриса призналась, что это был ее первый поцелуй. Рузиль заверил, что не знал об этом.

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», – поделился артист.

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Напомним, что Минекаев женат. Он состоит в браке с Азизой Бекмановой, которая тоже строит карьеру в кино. У пары растет годовалый сын Рэмиль.