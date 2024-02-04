Слава Копейкин и Рузиль Минекаев не хотят, чтобы сняли продолжение сериала «Слово пацана»: «Так правильнее»

Самой нашумевшей картиной 2023 года стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». История о молодежный группировках в Казани затронула зрителей. Теперь многие поклонники ждут, что режиссер захочет снять продолжение. Но оказалось, что сами актеры считают эту идею плохой. В интервью Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо, признался, что историю можно развить, но смысла в этом он не видит.
«Да, не хочется попасть в просак. Повторять успех не надо. Надо сделать цельную хорошую историю, но зачем, если она уже произошла? Она недосказана? Нет, она досказана уже. Мне кажется так правильнее. Хотя, если предложат, то я не откажусь», – высказался Копейкин для YouTube-канала FameTime.
С ним оказался солидарен Рузиль Минекаев, сыгравший одну из главных ролей – Марата. Он дал интервью Надежде Стрелец. Актер признался, что не знает, будет ли второй сезон сериала.
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«Я правда не знаю, будет ли он, планируют ли его или нет, но надеюсь, что нет. Впринципе, сюжет можно продолжить. Боюсь, что второй сезон может испортить впечатление от первого», – пояснил артист.