Актер Слава Копейкин из сериала «Слово пацана» признался, что роль Турбо досталась ему случайно

Слава Копейкин недавно прославился, когда снялся в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он решил дать интервью лауре Джугелии. Актер признался, что ходит на сотни кастингов, но брали его редко. Он признался, что когда проходил очередной кастинг, то даже не знал, что это проект Крыжовникова. Более того, роль Турбо ему досталась случайно.

«Буквально за неделю до съемок была история, что Турбо должен был быть другой. Был другой артист, который в последний момент не смог по датам. Я не знаю даже кто это. Мне просто сказали, что мог быть другой человек. И мне, конечно, повезло, что он не смог. Я очень нервничал. Когда я узнал, что это работа Жоры Крыжовникова, то сразу внутри ответственность проснулась, потому что это большой художник. С такого уровня режиссеров я еще не работал, но старался не подавать вида», – поделился Слава для YouTube-канала FameTime.

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Он также рассказал, что сработался с коллегами. Актер отметил, что его персонаж полная его противоположность. Он призналась, что съемки начались со съемок у МГУ. Слава не стал утаивать, что во время съемок многое менялось, а вместе с этим менялись и персонажи.