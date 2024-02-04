Певица Наташа Королеве улетела в Майами, чтобы поздравить с днем рождения свою маму

Наташа Королева еще недавно выступала в Москве. Но в феврале она неожиданно улетела в США. Певица проводит время в Майами, где у нее есть свое жилье. Она выложила фото с друзьями в соцсети. Артистка не говорила о причине поездки.

Но в окружении звезды рассказали, что она прилетела Майами, чтобы поздравить с днем рождения свою маму Людмилу Порывай. 12 февраля ей исполнится 78 лет. Раньше сама родительница певицы ездила в Россию, но в последнее время рейсов мало, поэтому путешествовать стало проблематично. Отмечается, что также у нее не все идеально со здоровьем, поэтому она избегает многочасовых перелетов.

«Все-таки мама Люда - уже не девочка. Поэтому Наташа ездит в Майами сама», – поведали «МК» знакомые Королевой.

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Также друзья знаменитости заверил, что она скоро вернется в Россию. Напомним, что Порывай живет в Америке с тех пор, как стала вдовой. Однако она встретила новую любовь. Бизнесвумен вышла замуж за Игоря Эльперина, который имеет свою сеть ресторанов.