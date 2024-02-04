Актриса Катерина Ковальчук после разрыва с Гариком Харламовым уехала в США

Гарик Харламов на днях рассказал, что снова стал свободен. Он встречался с коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук. У них завязался роман вскоре после развода актера с женой Кристиной Асмус. Примечательно, что он не стал раскрывать подробности разрыва отношений с хрупкой артисткой. Поклонники заподозрили, что он просто не захотел жениться на ней, что и стало камнем преткновения.

При этом у Катерины остались хорошие отношения с мамой Харламова. На днях она поздравила Наталью с 62-летием.

«Спасибо огромное, моя родная!» – ответила ей именинница.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказалось, что актриса месяц назад улетела в США. Она пока путешествует. Ковальчук побывала в Нью-Йорке, Кентукки, а сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе. Она не комментирует слова Харламова о расставании.