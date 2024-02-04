Телеведущая Бородина высказалась о хейтерах цитатами Бузовой: «Равнодушных нет»

Ксения Бородина часто сталкивается с критикой. В соцсетях обсуждают ее фигуру, внешность, наряды и даже походку. Телеведущая порой дает отпор злопыхателям. Она ранее заявляла, что ее обсуждают женщины в засаленных халатах. А накануне бывшая ведущая «Дома-2» ответила на вопросы подписчиков. Ее спросили о самом неприятном и обидном хейте.

Неожиданно Бородина дала ответ, процитировав Ольгу Бузову, с которой не общается. Не раз звезда демонстрировала к коллеге неприязнь.

«Хейт не может быть приятным изначально, поэтому он весь отвратительный. Но он уже давно не обидный. Все что касается Телеграм-каналов – так не писать обо мне они не могут, потому что пишут из-за интереса людей. Всегда это набирает большие просмотры и отклики. Я же говорю, люди любят и ненавидят. равнодушных нет», – высказалась она.

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Телеведущая подчеркнула, что ней многие придумывают. При этом она просто продолжает жить и заботится о своей семье.