Настя Ивлеева подала иск в суд, чтобы получить от производителя своих энергетиков Easy Peasy 4,6 миллиона рублей

Настя Ивлеева снова оказалась в центре внимания. На этот раз она решила подать в суд. Блогерша написала иск на производителя своих энергетиков Easy Peasy. Он требует 4,6 миллиона рублей с предприятия, которое находится в Смоленске. Именно там разливали напиток под ее брендом. Однако пока неизвестно, что стало причиной разбирательств.

Но есть предположения, что судебные разбирательства могут быть связаны с остановкой производства энергетиков. Это случилось, когда произошла скандальная вечеринка Ивлеевой. Напитки Easy Peasy пропали из магазинов и онлайн-площадках, об этом сообщает SHOT.

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Напомним, что в последнее время блогерша испытывает массу проблем. Ей пришлось выплатить штраф в 100 тысяч рублей после вечерики. Многие общественники также грозятся подать на нее в суд. А агенство, организовавшее мероприятие, объявило о своей ликвидации.