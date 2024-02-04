Ведущему Александру Гордону стало плохо на съемках передачи

Александр Гордон ведет несколько передач. 4 февраля стало известно, что ему стало плохо на съемках. Телеведущему вызвали скорую. Врачи сразу выявили у 59-летнего ведущего аритмию. Ему сделали укол за кулисами. После этого Гордон нашел в себе силы, чтобы вернуться к работе, пишет Телеграм-канал Baza.

Примечательно, что пока сам Александр не комментировал случившееся. Он обычно сталкивается на съемках с драматическими историями людей. Случаются и драки в студии. Возможно, что это отражается на состоянии телеведущего.

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Также Гордон ведет передачу «Мужское/Женское» и «Закрытый показ». На днях у него случился конфликт с актером Никитой Кологривым на съемках. Они не смогли вести диалог. Артист покинул студию.