Певица Zivert призналась в любви Сергею Шнуров на шоу «Голос»

Продолжает идти 12 сезон шоу «Голос». В нем впервые участвует Zivert, а также в красных креслах сидят: Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Во всю идут «Слепые прослушивания». И в новом выпуске для всех был подготовлен сюрприз. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил спеть «Терминатора».

И хоть он пытался быть неузнаваемым, Антон Беляев сразу понял, кто стоит на сцене за его спиной. А Zivert и Владимир Пресняков нажали на заветные кнопки и стала зажигательно танцевать.

Шнуров был рад подурачиться на проекте. Пресняков заверил, что не узнал его. А Гагарина отметила, что певец стал краше. Многих удивила Zivert, которая стала выкрикивать фразу: «Я тебя очень люблю!»

Но артист был крайне сдержанным. Он не стал отвечать взаимностью молодой исполнительнице.

«Я сидел вот в этом кресле всегда. Оно счастливое. Вы не выиграете, но будете самой запоминающейся артисткой этого сезона», – сказал Шнуров.

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Напомним, что уже пять лет певец состоит в браке с Ольгой Абрамовым. она родила избраннику двоих детей. От первой жены у артиста также есть дочка Серафима, а от второй жены сын Аполлон.