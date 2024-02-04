Актер Кологривый поругался с Гордоном в студии шоу «Закрытый показ» и ушел со съемок

Никита Кологривый в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов благодаря своим высказываниям. Он критиковал многих своих коллег. А на этот раз актер появился в шоу «Закрытый показ», которое ведет Александр Гордон.

Он пришел, чтобы рассказать о новом фильме Евгения Григорьева «Подельники». Этот триллер с Павлом Деревянко вышел в 2022 году. Телеведущий захотел услышать рецензию на картину. Первым он дал слово звезде сериала «Слово пацана».

«Я считаю, что кино про наше сознание и наш быт, и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, из-за нужды определенной. Я это увидел», – высказался Никита.

После этого Гордон дал понять, что слова актера его не впечатлили. Он заверил, что не пошел бы на фильм после такой рекомендации. После этого градус в стдии повысился.

«В двух словах вам нужно сказать, или в двух предложениях?» — уточнил Кологривый. «Да, конечно. В двух словах», — сказала ему телеведущий. «Хотите, я вам в трех словах всю передачу закончу», — вспылил артист.

После этого Гордон стал настаивать, чтобы Кологривый сделал то, о чем его попросили. Актер был удивлен и отметил, что на программе царит какой-то «тоталитаризм».

«Вы хотите поссориться сразу?.. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я – ведущий. Я определяю, что для этой программы хорошо, а что – скверно», — пояснил ведущий.

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Он также отметил, что артист поможет уйти из студии и указал на дверь. Никита признался, что не сможет построить диалог и решил уйти. Его пытались уговорить остаться другие гости в студии, но он их не послушал.