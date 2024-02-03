Подруга Мирошниченко рассказала, что наследство актрисы получат ее племянники: «Я за этим прослежу»

Уже прошло шесть месяцев со дня смерти Ирины Мирошниченко. Летом у нее возникли осложенения после гриппа. Актриса фильмов «Я шагаю по Москве» попала в больницу. Она умерла так и не приходя в сознание.

Артистка прожила 81 год. Три раза звезда состояла в браке. Детей у нее не было, поэтому возник вопрос о том, кто получит наследство Мирошниченко. Она была обеспеченной женщиной. На днях стали ходить слухи, что наследство может получить ее двоюродная сестра. Но подруга актрисы заверила, что никогда не слышала о кузинах артистки.

«У Ирины Петровны есть племянники – дети ее единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день, племянники — единственные наследники. Они были на прощании. Никаких сюрпризов, споров и сложностей в вопросе с наследством, думаю, не будет. Все будет по закону. Я за этим прослежу», — сказала близкая подруга Мирошниченко.

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Отметим, что у нее остались две квартиры, которые стоят огромных денег. Одна трехкомнатная недвижимость находится в центре столицы на Тверской. Она обставлена роскошной антикварной мебелью. Вторая квартира досталась ей от родителей. Она тоже находится в центре города.

Подруги рассказали, что хотят установить памятник на могиле Мирошниченко, пишет KP.RU.