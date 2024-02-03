«Фильтры наложил и стал внуком Пугачевой»: россияне высмеяли молодящегося Галкина*, гуляющего по Сиднею

Максим Галкин* часто экспериментирует со своей внешностью. Он то отращивает волосы, то носит кудри, то делает прическу в гелем. В 47 лет юморист также держит себя в форме. Вот уже несколько недель он находится на гастролях. После того, как артист не попал на Бали, так как его не пустили на границе, он прилетел в Австралию.
Там у мужа Аллы Пугачевой намечено несколько концертов. А 2 февраля он нашел время, чтобы прогуляться в парке в Сиднее. Галкин* уже там бывал в 2022 году. Его восхитили огромные фикусы и зелень. Он отметил, что в Израиле тоже можно увидеть подобные пейзажи.
Примечательно, что артист был в очках. Он отрастил волосы, которые стали виться. Пользователи Сети обратили внимание, что юморист выглядит очень молодо, словно подросток. Многие заподозрили, что он использовал фильтры, чтобы выглядеть моложе. Поклонники поразились тому, как его лицо изменилось. Некоторые его даже не смогли узнать.
Подписчики смеяться над тем, как нелепо выглядит муж Примадонны.
Максим Галкин* не перестает зарабатывать для семьи. Фото: соцсети Максима Галкина*
«Сейчас фильтры наложил и стал внуком Пугачевой», – заявила ludmilapolskya.
«Ути-пути, а слабо показать себя настоящего?» – спросила liudmilakhachkinaeva.
«Сколько лет этому мальчику? Лет 13? С какой целью такие фильтры использовать?» – поразилась multik_ch.
«Вообще как лет 10-15 назад записано», – отметила chop_in_wawa.
«Фильтры-то наложил! Как 15-летний стал! Ой, не могу», – написал hzzhzzh.
«Максим*, действительно, в этом видео вы просто мальчик! Молодеете на глазах», – сказала svetlana_alekseeva_fotograf.
«Максим*, что руки дрожат, еле очки надел», – заметила volleyballapsn.
Максим Галкин* в октябре 2023 года носил прилизанные волосы. Фото: соцсети Максима Галкина*
На вопросы про свою внешность Максима* не отвечает. Многие поклонники отметили, что он и раньше часто использовал фильтры, но для фото. Некоторые также посчитал, что артист мог использовать услуги косметолога или пластического хирурга, так как это сейчас очень популярно. В прошлом году ходили слухи, что Пугачева в Израиле решила омолодиться. Ее лицо тоже долго обсуждали в Сети.
В 74 года артистка демонстрирует стройные ноги. Она старается носить стильные наряды, скрывающие изъяны фигуры. При этом у Примадонны проблемы со здоровьем. Когда она отдыхала на Кипре, то зашла в магазин, чтобы купить обувь. Тогда певица пожаловалась продавщицам, что у нее болят ноги. Фанаты также замечали, что передвигается она неспешно и старается держаться за мужа, когда они выходят в свет.
Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе 20 лет. Фото: соцсети Максима Галкина*
К слову, Галкин* также сам умеет наносить грим. Раньше он снимал шуточные видео, на которых делал себе макияж. Он представал в самых разных образах. А вот щетину артист носит редко.
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Напомним, что у супругов растут дети: 10-летние Лиза и Гарри. Малыши теперь учатся в престижной школе в Израиле. Они иногда путешествует с отцом. В прошлом году он свозил их в Париж, где они посетили Диснейленд. Поклонники отмечают, что Гарри растет копией своего отца, а вот Лиза пошла в маму.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.