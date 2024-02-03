«Фильтры наложил и стал внуком Пугачевой»: россияне высмеяли молодящегося Галкина*, гуляющего по Сиднею

Максим Галкин* часто экспериментирует со своей внешностью. Он то отращивает волосы, то носит кудри, то делает прическу в гелем. В 47 лет юморист также держит себя в форме. Вот уже несколько недель он находится на гастролях. После того, как артист не попал на Бали, так как его не пустили на границе, он прилетел в Австралию.

Там у мужа Аллы Пугачевой намечено несколько концертов. А 2 февраля он нашел время, чтобы прогуляться в парке в Сиднее. Галкин* уже там бывал в 2022 году. Его восхитили огромные фикусы и зелень. Он отметил, что в Израиле тоже можно увидеть подобные пейзажи.

Примечательно, что артист был в очках. Он отрастил волосы, которые стали виться. Пользователи Сети обратили внимание, что юморист выглядит очень молодо, словно подросток. Многие заподозрили, что он использовал фильтры, чтобы выглядеть моложе. Поклонники поразились тому, как его лицо изменилось. Некоторые его даже не смогли узнать.

Подписчики смеяться над тем, как нелепо выглядит муж Примадонны.