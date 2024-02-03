Гарик Харламов рассказал, как Павел Воля свозил его в Пензу: «Возьми, говорит, курицу»

Гарик Харламов стал героем передачи «Наталья карта». Он вспомнил, как ему пришлось выйти из своей зоны комфорта. Комик родился и вырос в Москве. Он заверил, что был обычным домашним ребенком. Долгое время актер был уверен, что воробьи дети голубей.

Ему раскрыл, что это совсем не так, Тимур Батрутдинов. Также он никогда не был в деревне. Это решил исправить Павел Воля, который позвал его в его родные края. Они съездили в Пензу. Харламов не стал скрывать, что был поражен тому, как там живут люди.

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«Мы поехали в Пензу. Приехали туда. Вот корова, вот говно. Возьми, говорит, курицу! Смотри, вот так ее делаешь ( в руках двигаешь из стороны в сторону, - Прим. ред.), а у нее голова на одном месте. Я держу ее, мне плохо. Все он мне показывал. Потрогай ее, крову. Потом мы пошли в поход с палатками. В говне весь. Это сложно. Я прошел все, делали уху, ловили рыбу. Я до сих пор помню, как доставать крюк из нее. Это стресс. Я какое-то время не ел рыбу после этого», – поделился актер.

По словам Гарика, он отказался ехать на охоту. Комик пояснил, что ему жалко животных.