Бородина заявила, что искать мужчину мечты глупо: «Надо стремиться к здоровым отношениям»

Ксения Бородина уже три года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. У нее есть дочка Теона, которую она не так давно отдала в школу. А от первого брака у нее растет дочка Маруся.

Телеведущая теперь скрывает личную жизнь. Она решила, что счастье любит тишину. Поклонники спросили, как она видит своего идеального мужчину. Бородина заявила, что повзрослела, поэтому у нее другие взгляды на поиск второй половинки.

«Я уже девочка достаточно взрослая, чтобы не говорить про такие глупости как мужчина мечты. Если есть человек, который вас любит, и вы его. Если вам хорошо вместе. Если нет абъюза и манипуляций, измен, а есть уважение и понимание, то надо этим жить. И стремиться к здоровым отношениям, а не грезить про идеалы», – заявила телеведущая.

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В последнее время она часто хвастается роскошными букетами цветов. Не раз Ксения демонстрировала фото, на которых демонстрировала мужчскую руку. Она намекала, что у нее есть вторая половинка. Но звезда ничего не говорит о своем выборе.