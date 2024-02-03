В 50 лет умер актер из сериала «Склифосовский» Дмитрий Овчинников

3 февраля стало известно, что умер Дмитрий Овчинников. О печальной новости рассказали в музыкальном театре «Геликон-опера». Отмечается, что актер долгое время боролся с тяжелой болезнью.

«Дима был фантастическим артистом кино – в фильмах он создал множество характерных ролей. Он помогал всем, кого встречал на своем пути», – отмечается в некрологе.

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Многие его знали по ролям в таких популярных сериалах, как «Универ», «Молодежка», «Ивановы-Ивановы» и «Склифософский». В его копилке больше 60 работ. Также овичнников являлся вокалистом. Он мог исполнять басовые партии в операх. Ему доводилось играть в постановках: «Севильский цирюльник», «Борис Годунов», «Леди Макбет Мценского уезда».

Прощание с актером будет проведено 3 февраля в Москве в церкви Большое Вознесение.