Актриса из сериала «Содержанки» Ангелина Пахомова решила покинуть Россию: «Буду жить в Лос-Анджеселе»

Ангелина Пахомова дала интервью. Она призналась, что не считает себя талантливой. Актриса рассказала, что в 15 лет узнала про театральный колледж Олега Табакова, в который набирали одаренных детей. Она не ожидала, что сможет туда попасть.

В итоге артистка поработала со многими именитыми коллегами, включая Филиппа Янковского. Зрители знают ее по сериалам «Контейнер» и «Содержанки». Она призналась, что в 2022 году ушла из театра и сосредоточила внимание на кино. 25-летняя Ангелина строит большие планы на будущее. Оказалось, что она намерена уехать.

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