Ксения Бородина рассказала, как относится к Валерию Меладзе: «Мне жаль, что так с ним получилось»

Ксения Бородина призналась, что не пойдет на концерт Валерия Меладзе. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина осудила артистов, которые покинули Россию.

Ксения Бородина регулярно ездит на отдых за границу. При этом она заверяет, что не собирается покидать родину. На этот раз телеведущая уехала отдыхать в Куршевель. Она решила ответить на вопросы поклонников. 

Сначала Бородина объяснила, что ездит без дочек, так как у них учеба. А когда у Теоны и Маруси каникулы, она берет их с собой. А так как на горнолыжном курорте во Франции бывает Валерий Меладзе, ее спросила, отправилась бы она на его концерт. 

Оказалось, что Ксения осуждает артистов, которые уехали из России и плохо говорят про страну, в которой раньше зарабатывали. 

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«Валерий за таким не был замечен, мне он нравится как певец. Мне жаль, что так с ним получилось. Но, учитывая ситуацию, на его концерт я не пошла бы», — высказалась ведущая. 

Напомним, что недавно певец пережил утрату. Умер его отец. Последние дни жизни Шота Меладзе провел в больнице. 

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