Ксения Бородина рассказала, как относится к Валерию Меладзе: «Мне жаль, что так с ним получилось»

Ксения Бородина регулярно ездит на отдых за границу. При этом она заверяет, что не собирается покидать родину. На этот раз телеведущая уехала отдыхать в Куршевель. Она решила ответить на вопросы поклонников.

Сначала Бородина объяснила, что ездит без дочек, так как у них учеба. А когда у Теоны и Маруси каникулы, она берет их с собой. А так как на горнолыжном курорте во Франции бывает Валерий Меладзе, ее спросила, отправилась бы она на его концерт.

Оказалось, что Ксения осуждает артистов, которые уехали из России и плохо говорят про страну, в которой раньше зарабатывали.

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«Валерий за таким не был замечен, мне он нравится как певец. Мне жаль, что так с ним получилось. Но, учитывая ситуацию, на его концерт я не пошла бы», — высказалась ведущая.

Напомним, что недавно певец пережил утрату. Умер его отец. Последние дни жизни Шота Меладзе провел в больнице.