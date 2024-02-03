Сталлоне и Шварцнеггер почтили память актера Карла Уэзерса

Карл Уэзерс в январе отметил свое 76-летие. А 1 февраля он умер, что стало ударом для его коллег и поклонников. Многие не могут поверить в случившееся. Свою скорбь выразил Сильвестр Сталлоне. Они вместе снимались в киносериале про Рокки. Тогда Карл сыграл его главного противника – чернокожего боксера. И много лет Сталлоне с ним поддерживал общение и дружил. Он посвятил ему проникновенные слова.

«Сегодня для меня невероятно грустный день. Я даже передать не могу, насколько я раздавлен. Я стараюсь держаться, но Карл Уэзерс был неотъемлемой частью моей жизни, моего успеха – за все это я сейчас его благодарю. Когда он вошел в комнату и я увидел его впервые, я увидел величие. Но я еще не понимал тогда, насколько он велик», – поделился актер.

Он уверен, что без Уэзерса картина «Рокки» не достигла бы успеха. По мнению голливудской звезды, актер обладал не только великолепными внешними данными, характером, но и потрясающей душой. Сталлоне подчеркнул, что его коллега был волшебным.

Одной из последних работ Карла стала роль Грифа Карга в «Мандалорце». С ним поработал в этом проекте Педро Паскаль. Он тоже почтил его память, выложив фото актера в соцсети.

«Слова тут бессильны», – написал артист.

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А благодаря фильму «Хищник» его знал Арнольд Шварцнеггер. Он тоже посчитал, что актер являлся главным звеном в создании картины. Арнольд заявил, что тогда им удалось прекрасно провести время.