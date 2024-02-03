Харламов рассказал, как обратился за помощью к победителю «Битвы экстрасенсов»: «Посоветовал слушать воду»

Гарик Харламов стал гостем в шоу «Натальная карта». Она поделился историей, которую ранее не рассказывал. Комик признался, что обращался за помощью к экстрасенсу. Он тогда страдал от панических атак. И тогда Харламов воспользовался своей известность и попросил Сергея Сафронова ему помочь. Именно он жал ему контакт одного из победителей «Битвы экстрасенсов». Актер приехал к эксперту, но он не ожидал увидеть крайне неприятное место.

«Какое-то странное здание двухэтажное. Захожу в подъезд, а там какая-то обрыгаловка, все очень плохо», – вспомнил Гарик.

Он не стал называть имя мага. Но комик был крайне поражен тому, что ему сказал медиум.

«Посоветовал слушать воду», – отметил артист.

Он также не стал утаивать, что заплатил 50 тысяч рублей за прием. По словам Харламова, он сначала следовал данным ему рекомендациями, но это ему не помогло. В итоге он отправился к врачам, чтобы избавиться от панических атак, которые его сильно мучали.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

После такого опыта он заявил, что не будет рекомендовать поход к экстрасенсам.