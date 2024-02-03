Бородина ответила тем, кто критикует ее внешность: «Вы уж определитесь, я жирная или слишком плоская»

Ксения Бородина недавно приехала на отдых в Куршевель с подругами. На горнолыжном курорте она устроила вечеринку, где танцевала под хиты российских исполнителей. Примечательно, что она была в комбинезоне, подчеркнув фигуру. Но некоторые пользователи Сети заподозрили, что ведущая шоу «Последний герой» наложила фильтр, чтобы выглядеть стройнее.
На этот раз Бородина решила дать отпор хейтерам. Она посчитала, что ее внешность и жизнь обсуждают только бездельники.
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«Ребят, вы считаете, что мне надо оправдаться за свой вес? Вы уж там определитесь, я жирная или слишком плоская. И вообще, всех, кого беспокоит мой вес, моя фигура, подумайте, почему это вас так беспокоит? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но за чужими нет. А у вас откуда столько времени свободного?
А еще отдельно про танцы. Вам какая разница, как танцует человек? Почему, когда мне весело, вам автоматически грустно? И потом, вы все Полунины и Цискаридзе, когда танцуете? Я сомневаюсь. Людям хорошо. Они танцуют, как хотят, почему жабьи души всегда берут вверх?» – высказалась звезда.