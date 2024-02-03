Валерия Ланская призналась, что после разрыва отношений с танцором готовится к свадьбе с новым возлюбленным

Валерия Ланская снова начала выходить в свет. Фото: Global Look Press

Валерия Ланская неожиданно похвасталась статусом невесты.

Валерия Ланская накануне впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила кинопремьеру, на которой появилась в одиночестве. При этом актриса словно светилась от счастья. Она приоткрыла свою личную жизнь. Артистка заявила, что у  нее новый статус — невесты. А вот раскрывать имя избранника она не стала. Ланская предпочла сохранить интригу, пишет «МК». 

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Напомним, что лишь прошлым летом Ланская планировала узаконить отношения с танцором Эдгаром Голосным. Они познакомились в театре. Их роман был очень стремительным. Актриса хвасталась кольцом, а потом неожиданно объявила о том, что расторгла помолвку. Добавим, что от брака с режиссером Станиславом Ивановым у нее есть сын Артемий, которому восемь лет. 

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