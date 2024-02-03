Авербух с сыном записал видео для уехавшей на съемки Арзамасовой: «Мамочка, я тебя люблю»

Илья Авербух 3 февраля решил снять домашнее видео. Он остался с двухлетним сыном Львом, а вот жена фигуриста Лиза Арзамасова уехала на съемки. Обычно актриса поддерживает супруга и ездит на мероприятия на с наследником. На этот раз спортсмен захотел сделать ей приятное.

Он запечатлел малыша, который стоял с игрушечным телефоном в руках и набирал номер. Авербух стал говорить фразы, которые сын старался повторять, выговаривая все слова.

«Мамочка, я тебя люблю! Хороших тебе съемок, я тебя очень жду! Ну а поцеловать?» – произнес фигурист.

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Малыш сначала отправил воздушный поцелуй, а потом побежал к папе, чтобы его тоже поцеловать. Поклонники были растроганы таким посланием для Лизы. Напомним, что супруги мечтают завести еще одного общего ребенка. От первого брака у Авербуха есть еще дин сын Мартин.