Дайнеко призналась, что ей жаль находящуюся в СИЗО Блиновскую, которой отказали в свиданиях с мужем

Елена Блиновская продолжает находиться в СИЗО. Ей еще чуть меньше трех месяцев предстоит быть в изоляторе. Оказалось, что недавно адвокат слздательницы марафонов желаний направил несколько ходатайств. В одном из них была описана просьба блогерши о том, чтобы ей разрешили встречи с родными и звонки. Обычно ходатайства рассматривают три дня. Так как ответ не был получен, это означает отказ.

Также ранее ходили слухи, что Елена впала в депрессию и похудела. Но члены ОНК Москвы приезжали в СИЗО с проверкой. Председатель ОНК Георгий Волков сообщил, что блогерша опровергла эти слухи.

Виктория Дайнеко решила поддержать Блиновскую. Она призналась, что ей жаль звезду. При этом певица заверила, что ее никогда не интересовали тренинги и марафоны. Она также подчеркнула, что налоги нужно уплачивать.

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