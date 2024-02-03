Пригожин объяснил, почему певица Валерия не попала в клан Аллы Пугачевой: «Бывший муж был категорически против»

Алла Пугачева уже больше двух лет живет за границей. Хоть певица и покинула Россию, разговоры о ней не прекращаются. Иосиф Пригожин отметил, что у нее уже не будет прежнего влияния, когда Примадонна имела свой клан. Он напомнил, что раньше огромное значение в продвижении артистов имели радиостанции, а теперь на это влияют соцсети Яндекс, ВКонтакте.

По словам Пригожина, раньше существовали ресурсные фигуры, которые могли похлопотать за молодого артиста. Он пояснил, что такими персонами были Пугачева, а также Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Муж певицы Валерии добавил, что теперь такими людьми являются продюсеры. Он признался, что они имели влияние в шоу-бизнесе и политике.

Пригожин отмечал ранее, что Алла Борисовна оказывала влияние на карьеру его жены. Но при этом Валерия не входила в клан Примадонны.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».