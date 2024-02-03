Солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, зачем стоит на голове: «Активирует кровообращение и наши железы»

Ирина Нельсон в скором времени отметит 52-летие. Солистка группы Reflex на днях удивила поклонников, продемонстрировав стойку на голове. Она рассказала, что много лет занимается йогой. По словам артистки, она практикует асану уже 15 лет. Однако блондинка подчеркнула, что делает это не часто, так как такая стойка подходит не всем.

«Если делать все правильно, она активирует кровообращение и наши железы, которые выделяют очень тонкую субстанцию, в которых собственно и находятся наши гормоны. А гормоны - это основы основ, это формула тела. Поэтому это конечно же при правильном исполнении полезно», – поделилась Нельсон, пишет «МК».

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Она предупредила, что сначала надо прокачать руки и спину, а потом уже начинать стоять на голове. Певица подчеркнула, что потом тело укрепиться. Напомним, что звезда состоит в браке с композитором и продюсером Вячеславом Тюриным. От первого брака у нее есть сын Антон.