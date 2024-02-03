Певица Бьянка заявила, что ее попытались похитить в центре Москвы: «Мужик с лицом, как у Чикатило»

Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, сообщила, что ее пытались похитить. По словам певицы, нападение произошло 2 февраля в 18 часов, когда она приехала на маникюр в центр Москвы. Исполнительница хита «Были танцы» подошла к салону, но не успела войти внутрь. К ней подбежал незнакомец с палкой и стал требовать, что она села в автомобиль. Крик артистки спугнул нападавшего. Он сразу убежал.

Бьянка призналась, что мужчина был высоким — около двух метров, облачен в темный пуховик.

«Мужик с лицом, как у Чикатило», – подчеркнула она.

Певица не стала скрывать, что случившееся ее напугало. Она теперь боится выходить на улицу. Артистка обратилась за помощью к психологу.

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По данным Телеграм-канала Shot, на данный момент адвокат звезды на данный момент еще не решил, будут ли они подавать заявление в полицию. Добавим, что накануне певица также выступила на концерте «Вечерний Звук», где многие ее коллеги презентовали новые песни.