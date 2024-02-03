Родные погибшего в ДТП с Ефремовым водителя против того, чтобы актер вышел на свободу по УДО

Михаил Ефремов находится в колонии уже три года из 7,5, который получил за ДТП, в котором по его вине погиб водитель Сергей Захаров. Но недавно появилась информация, что актер может выйти на свободу уже этим летом по УДО.

Друг артиста Иван Охлобыстин надеется, что ему удастся получить условно-досрочное освобождение. А вот родные погибшего Захарова не знали, что такое может произойти. Они против того, что Ефремов покинул тюрьму раньше срока, который ему дали. Однако мешать получению УДО не намерены.

Гражданская жена погибшего Ирина Стерхова едва сдерживает эмоции, так как 4 февраля Сергей бы мог отметить день рождения.

«Кто это сказал, что он может выйти? Первый раз слышу! Вы же понимаете, не нам решать, выйдет он или нет. Не знаю, что сказать по этому поводу. В душе мне бы хотелось, чтобы Ефремов отсидел по полной. А по сути дела, я не кровожадна, Бог ему судья. Это его проблема, сможет ли он жить с этим грузом дальше», – поделилась Ирина.

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Брат Захарова Валерий заверил, что обращаться в суд и просить, чтобы у актера оставили в тюрьме они не будут. Компенсацию от Ефремова семья получила. Примечательно, что родные погибшего водителя считает, что если он не искупил свою вину, что его уже ничем не исправить, пишет «МК».