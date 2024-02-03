Милош Бикович прокомментировал потерю роли в сериале «Белый лотос»: «Торжество абсурда»

Звезда «Холопа» Милош Бикович остался без роли в масштабном проекте HBO «Белый лотос», третьего сезона которого уже с нетерпением ждала многомиллионная армия поклонников актера в Сербии и России. Стало известно, что телекомпания отказалась от сотрудничества с Биковичем вскоре после жалоб с украинской стороны.

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Милош выступил с официальным заявлением относительно случившегося. Актер признал факт целенаправленной информационной кампании против себя и с сожалением отметил, что сейчас все чаще внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения.

«Тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», - заметил актер. И подчеркнул: «Мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы».

Бикович должен был сыграть русского наставника по йоге, съемки уже стартовали в Таиланде. Теперь создателям многосерийного фильма предстоит внести коррективы в связи с произошедшими изменениями.