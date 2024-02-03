Фигурист Владислав Дикиджи пережил нападение в метро: «Нож был достаточно близко к моему горлу»

Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи сообщил о нападении, которое совершил на него неизвестный в петербургском метро. 19-летний спортсмен поведал о происшествии в своем Telegram-канале.

«Друзья, представляете, меня едва не зарезали в метро… Подробности расскажу позже. Но нож был достаточно близко к моему горлу. Среагировал бы немного медленнее и все бы закончилось печально», - написал фигурист.

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ЧП произошло прямо в вагоне метро, фигурист сразу после случившегося обратился в полицию. Теперь нападавшего ищут. Уже глубоко за полночь написал Дикиджи оповестил обеспокоенную публику, что провел много времени в отделении полиции, за ним приехал отец и забрал домой. Сейчас он цел, здоров, но пока не в силах что-то рассказывать про происшедшее.