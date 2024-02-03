Гарик Харламов снова уколол бывшую жену Кристину Асмус: «Обожаю шутить про это»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов частенько шутит в адрес своей бывшей жены Кристины Асмус. И тем самым вызывает у нее гневную реакцию, которую она многословно транслирует в соцсети, раскрывая детали их брака и развода.

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На этот раз Харламов снова не сдержался и уколол бывшую. На шоу «Натальная карта» комик заслушал рекомендацию про вторую половинку: якобы ему нужна женщина, которая будет незаметно его обманывать. Засмеялся и сразу вспомнил Асмус.

«Так делала бывшая жена. Я обожаю шутить про это все дело!» - признался шоумен. Но тут же посерьезнел: «Мы на самом деле друзья. Кристина, большой тебе привет! У нас общая дочь, и мы друг с другом прекрасно, замечательно общаемся. Чисто юмор все. А то опять напишет потом!».

Асмус пока никак не отреагировала на новый выпад в свою сторону. Подписчики уже успели предупредить ее о новой порции юмора, так что ответ Кристины – лишь вопрос времени, ведь «ударов» она не пропускает.