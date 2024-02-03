Наташа Королева объявилась в США

Певица Наташа Королева сообщила, что покинула Россию. В отличие от многих других коллег, звезда постаралась сделать это тихо. Но не стала скрывать, где именно находится – оказалось, вслед за Филиппом Киркоровым она отправилась в США.

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Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поделилась с подписчиками в Сети снимком с друзьями, который подписала «Банда сборе!». По всей видимости, артистка за океаном ненадолго, так как она не раз признавалась, что переезжать не планирует. А по ту сторону Атлантику у нее родня – мама и старшая сестра.

К слову, не только Наташа навещает свою родительницу. Людмила Порывай тоже тихонько посещает дочку в России. И после февраля 2022 года она уже была замечена здесь, хотя старалась не привлекать к себе внимания.