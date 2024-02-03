HBO отказалась снимать Милоша Биковича в «Белом лотосе» после волны критики

Новый год начинался для звезды сербского и российского кино Милоша Биковича более чем успешно: рождение первенца, роль в голливудском сериале, которая так порадовала армию его поклонников. Однако не успел февраль вступить в свои права, как уже принес повод для расстройства.

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Телекомпания HBO, в сериале «Белый лотос» которой Бикович должен был сниматься, отказалась в итоге от сотрудничества со звездой. Как оказалось, такое решение было принято спустя неделю после обращения МИД Украины в HBO, сообщает сайт Deadline. Сам Бикович уже прокомментировал свое отстранение, подчеркнув, что для него было большой честью оказаться в касте актеров такого проекта.

«Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не склонюсь ни перед каким повествованием, которое ставит под угрозу мою честность», - высказался актер.

Милош должен был сыграть русского тренера по йоге Валентина в третьем сезоне «Белого лотоса». Съемки вот-вот начнутся в Таиланде, и часть сценария спешно переделывают.