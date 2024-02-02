Сергей Шнуров пришел на шоу «Голос»

Лидер группировки «Ленинград», популярный исполнитель Сергей Шнуров отметился на шоу «Голос». Музыкант принял участие в слепых прослушиваниях, исполнив свою песню «Терминатор».

Жюри проекта не узнали исполнителя. Но тем не менее, к Шнурову повернулись все. Разумеется, ни к кому в команду Шнур не пошел, но пошутил, что всегда выбирал девочек. Намекая на представительниц прекрасного пола среди наставников шоу «Голос», певиц Полину Гагарину и Зиверт.