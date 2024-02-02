Экс-участницы «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ и Дарья Пынзарь встретились в Турции

Кристина Бухынбалтэ некоторое время назад распрощалась с «Домом-2», где провела три с половиной года. Покинув телестройку, Кристина Бухынбалтэ отправилась в путешествие.

Сейчас она находится в Дубае, а перед этим провела несколько дней в Турции. Кристина Бухынбалтэ побывала в Аланье, где живет другая бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь с мужем и сыновьями.

Конечно же, Кристина Бухынбалтэ посетила Аланью ради встречи с Дарьей Пынзарь. Красотки отметились в ресторане, где хорошо повеселились. В микроблоге Кристина поделилась снимком, на котором предстала с бывшей ведущей телестройки.

«Выпьем за что?» - спросила у подписчиков Кристина Бухынбалтэ под фото. «За любовь!» - ответила ей в комментариях Дарья Пынзарь.

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